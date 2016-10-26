У Києві поліція затримала росіянина-втікача із СІЗО Львівської області

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці Києва затримали 33-річного громадянина Росії Геннадія Хамраєва, якого підозрюють у розбої та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, в ніч з 25 на 26 жовтня.

За фактом втечі було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Також за цим фактом призначено службове розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, у Самбірському ізоляторі тимчасового тримання 16 жовтня було виявлено відсутність трьох зловмисників, яких утримували там за рішеннями суду. Як було встановлено під час перевірки, вони втекли з камери, розібравши частину фасадної стіни.

Двох втікачів правоохоронці затримали наступного дня після втечі - 38-річного мешканця Самбора та 30-річного мешканця одного з сіл району, яких підозрюють у скоєнні крадіжок.