"Ми тебе знайдемо": під харківською колонією ветерани АТО спробували заблокувати авто зі звільненим сепаратистом

Про це повідомляє NewsRoom.

Приблизно о 17:15 з воріт виправного закладу виїхала Toyota, яку тут же з криками "Слава Україні!" заблокували члени "Спільноти ветеранів АТО". Втім, трохи розгойдавши авто, активісти дали дорогу іномарці.

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"Ми тебе знайдемо!" - крикнув хтось з АТОшників, після чого мітингувальники розійшлися.

Нагадаємо, 12 жовтня Київський районний суд Харкова залишив під арештом проросійських активістів Спартака Головачова і Єгора Логвінова, однак призначив їм заставу в розмірі 206 тисяч гривень. Вже на наступний день Головачов був на волі.