У Харкові сталася ДТП за участю машини ОБСЄ і позашляховика (відео)

Автомобіль місії ОБСЄ виїжджав на окружну дорогу і не пропустив позашляховик, у якого були переваги в русі.

Машини зіткнулися на перехресті - цивільне авто протаранило ліву сторону службового автомобіля ОБСЄ. Читайте такожВ Одесі вантажівка зіткнулась із трамваєм Водій приватного позашляховика отримав закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітини. "Nissan" місії ОБСЄ керував громадянин Данії, він травм не отримав.

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