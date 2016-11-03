У Харкові сталася ДТП за участю машини ОБСЄ і позашляховика (відео)
19:22, 03 листопада 2016Інциденти
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Автомобіль місії ОБСЄ виїжджав на окружну дорогу і не пропустив позашляховик, у якого були переваги в русі.
У Харкові сталася ДТП / скріншот
Машини зіткнулися на перехресті - цивільне авто протаранило ліву сторону службового автомобіля ОБСЄ.
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Водій приватного позашляховика отримав закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітини.
"Nissan" місії ОБСЄ керував громадянин Данії, він травм не отримав.
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