У Києві на Оболоні горів склад

У Києві сьогодні вранці сталася пожежа на одному із складів в Оболонському районі міста. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у м. Київ.

У ДСНС повідомили, що постраждалих та жертв немає. Однак під час гасіння пожежі із другого поверху складу було врятовано двох людей.

Читайте такожПожежа у Пирогові: у музеї архітектури згорів експонат (фото, відео)

«В Оболонському районі по вул. Автозаводська, 76, 4 листопада о 5 год. 03 хв. в окремо розташованій двоповерховій складській будівлі (розмірами 100x50) виникла пожежа. О 6 год. 57 хв. пожежу на площі 150 м2 ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», - йдеться у повідомленні.

Вогнем знищено та пошкоджено столярні вироби. Наразі встановлюється причина займання.