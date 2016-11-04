У Харкові продовжують підпалювати автомобілі (відео)
16:36, 04 листопада 2016Інциденти
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Харківські поліцейські та МЧСники ледве встигають фіксувати чергову партію постраждалих від вогню автомобілів.
Такого розгулу хуліганів у Харкові не було навіть у 90-ті / Кадр з сюжету ДжеДАІ
"Піромани - це психічно нездорові люди, яким подобається дивитися на палаючи машини. Злодюжки підпалюють всі машини підряд", - говориться у сюжеті програми ДжеДАІ.
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Такого розгулу хуліганів не було навіть у 90-і.
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