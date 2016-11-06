У Росії в результаті вибуху газу загинули п'ятеро людей, у тому числі чотирирічна дівчинка
09:55, 06 листопада 2016Інциденти
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Вибух побутового газу в житловому будинку в Іванові забрав життя п'яти осіб, серед них чотирирічна дитина.
При вибуху загинула молода сім'я / Фото: РЕН ТВ
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Головне управління МНС по Іванівській області.
Під завалами загинули чотирирічна дівчинка та її батьки, яким було близько 30 років.
За останніми даними, постраждали 8 людей.
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12 мешканців будинку були звільнені з-під завалів рятувальниками, ще троє вийшли самостійно.
Повідомлення про подію в двоповерховому будинку на Мінській вулиці в Іванові надійшло у 04:15 мск. За уточненими даними, вибух повністю зруйнував чотири квартири. Пожежа не відбулася.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, ведеться розбір завалів. Десять мешканців будинку тимчасово відселені в готель.
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