На проспекті Ватутіна в Києві загинув чоловік, який на спір перебігав дорогу з шестирічним сином (відео)

Про це повідомляється на сторінці ресурсу «Київ оперативний» у Facebook.

Інцидент стався ввечері, 6 листопада, навпроти торгового центру Sky Mall. Шестирічну дитину госпіталізували з важкими травмами у критичному стані.

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"За попередньою інформацією, батько з сином на спір перебігали дорогу в невстановленому місці, навпроти Скаймолу. На жаль, від подібних спорів батько загинув, а сина з важкими травмами забрали. Їх збили автомобілі", - сказано в повідомленні.

Також "Київ оперативний" додає, що на місці події були присутні мати з другим сином.

"Ще була мати з сином (з ним і сперечалися), які пішли по підземному переходу". - зазначає ресурс.

Як зазначає видання dtp.kiev.ua, обох в лівому ряду збив автомобіль Деу.

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"Обох в лівому ряду збив Деу. Перелетіли через відбійник. Чоловік загинув на місці. Хлопчик близько 6 років в критичному стані госпіталізований", - сказано в повідомленні.

На місці ДТП працювали оперативно-слідча група і три патрулі поліції.