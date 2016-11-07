У Києві п'яний мотоцикліст погрожував підпалити себе і патрульних (фото)
16:30, 07 листопада 2016Інциденти
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Київські патрульні затримали нетверезого водія мотоциклу, який їхав з вимкненими фарами. Перш ніж чоловік зупинився, поліцейські двічі повторили свою вимогу.
Поліція затримала мотоцикліста / НПУ
Інцидент стався на проспекті Перемоги, повідомляє прес-служба Патрульної поліції в соцмережі Facebook.
Чоловік погрожував правоохоронцям, що підпалить і їх, і себе, якщо вони його не відпустять.
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"27-річного водія затримали відразу після того, як він перерізав паливний шланг свого мотоцикла, схопився за сірники і пригрозив - підпалить себе і патрульних, якщо його не відпустять", - йдеться в повідомленні.
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