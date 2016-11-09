У Львові знову "замінували" Господарський суд - евакуюють людей

Господарський суд Львівської області, який розташований на вул. Личаківській, 128 у Львові, знову перевіряють на наявність вибухівки.

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Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

За її словами, повідомлення надійшло о 09:05. Зараз на місці працюють всі відповідні служби, з приміщення евакуюють людей.

Зазначимо, що така ж ситуація була два дні тому, 7 листопада. Повідомлення про замінування Господарського суду Львівської області не підтвердилося. Однак через загрозу небезпечної ситуації довелось евакуювати з будівлі 150 працівників та 50 відвідувачів суду.

А 2 листопада через анонімне неправдиве повідомлення про замінування правоохоронці перевіряли Львівський апеляційний господарський суд, що розташований на тій же вулиці ― Личаківській, 81. Тоді зі суду евакуювали 98 осіб.