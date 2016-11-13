У центрі Полтави горіла історична будівля кадетського корпусу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС у Полтавській області, займання сталося в одній з кімнат. Попередня причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановленої особи. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Варто відзначити, що, за даними ДСНС, будівля горіла 23 серпня і 15 грудня 2012 року, 13 травня 2013 року, 27 січня 2014 року і 5 червня 2016 року.

Довідка УНІАН. У вересні 1829 року малоросійським військовим губернатором Репніним було оголошено про заснування в Полтаві Кадетського корпусу. 27 червня 1835 року розпочалося будівництво. 6 грудня 1840 року відбулося урочисте відкриття корпусу і перший прийом кадетів.

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За радянських часів там розміщувалося Полтавське артучилище, яке було розформовано і кілька років корпус стояв порожній.

У 2004 році влада міста під керівництвом Анатолія Кукоби продали корпус ізраїльському власнику. З того часу будівля почала швидко руйнуватися. У 2010 році Полтавська міськрада під керівництвом Андрія Матковського прийняла рішення про те, що Кадетський корпус необхідно повернути місту через суди. Суди були виграні в 2012 році. Теперішній мер Полтави Олександр Мамай заявляв, що народний депутат України і почесний президент ФК «Ворскла» Костянтин Жеваго готовий купити історичну будівлю Кадетського корпусу у міста, реконструювати її та організувати в ній готельний комплекс і фірмовий магазин ФК «Ворскла».