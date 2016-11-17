У Києві на Лісовому масиві через прорив труби заблоковано рух низки тролейбусів та автобусів – КМДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Від початку руху змінено маршрут тролейбусів маршрутів №№ 37, 37А та автобусів маршрутів №№ 33, 63 через пошкодження, а саме: прорив труби (400 мм) ПАТ «АК «Київводоканал» на вул. Мілютенка», - йдеться в повідомленні.

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На час ліквідації прориву роботу громадського транспорту організовано зі змінами, а саме:

- тролейбуси маршрутів №№ 37, 37А курсуватимуть від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця» і ст. «Зеніт»;

- рух автобусів маршрутів №№ 33, 63 організовано для автобусів № 33 за трасою: ст. м. Лісова – вул. Мілютенка – вул. Курчатова – вул. Жукова – Лісовий масив, маршрут № 63 зі змінами від вул. Мілютенка – вул. Курчатова – вул. Жукова – Лісовий масив.