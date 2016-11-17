У Львові в результаті падіння будівельного крана загинув робітник (відео)
Постраждалий машиніст крана був доставлений у важкому стані в лікарню, де він помер від отриманих травм.
У Львові в результаті падіння будівельного крана загинув машиніст-кранівник.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, трагедія сталася 16 листопада на території новобудови на вулиці Стрийській.
61-річний машиніст крана, який під час падіння перебував у кабіні, був доставлений у важкому стані до лікарні, де він помер від отриманих травм.
Правоохоронці розпочали дослідчу перевірку.
Читайте такожВ Одесі будівельний кран впав на автомобіль і ресторан (фото)
Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Одесі будівельний кран впав на автомобіль і ресторан. Така конструкція пошкодила дах ресторану, арку, припаркований автомобіль, а також тролейбусну контактну мережу.
За даними поліції, ніхто не постраждав.
Наголошується, що це не перший подібний випадок: у листопаді минулого року в Аркадії під час падіння крана постраждали двоє робітників.