У Львові в результаті падіння будівельного крана загинув робітник (відео)

У Львові в результаті падіння будівельного крана загинув машиніст-кранівник.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, трагедія сталася 16 листопада на території новобудови на вулиці Стрийській.

61-річний машиніст крана, який під час падіння перебував у кабіні, був доставлений у важкому стані до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Правоохоронці розпочали дослідчу перевірку.

Читайте такожВ Одесі будівельний кран впав на автомобіль і ресторан (фото)

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Одесі будівельний кран впав на автомобіль і ресторан. Така конструкція пошкодила дах ресторану, арку, припаркований автомобіль, а також тролейбусну контактну мережу.

За даними поліції, ніхто не постраждав.

Наголошується, що це не перший подібний випадок: у листопаді минулого року в Аркадії під час падіння крана постраждали двоє робітників.