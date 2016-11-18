В Одеському аеропорту затримали іноземку, яка перебуває в міжнародному розшуку за торгівлю людьми

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, прикордонники підрозділу 17 листопада затримали громадянку Молдови під час оформлення пасажирів, які прибули в міжнародний аеропорт «Одеса» авіарейсом «Стамбул - Одеса».

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«Спрацювала база даних Інтерполу. У результаті з'ясувалося, що 29-річну жінку із сусідньої країни розшукують на батьківщині з метою притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю людьми», - розповіли в прес-службі.

Про даний випадок поінформовано українське бюро Інтерполу в Києві. Громадянку Молдови затримано і передано представникам Національної поліції.