В окупованому Луганську впала восьмиметрова "зірка Плотницького"
22:16, 21 листопада 2016Інциденти
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У Луганську в ніч на 21 листопада на естакаді впав восьмиметровий пам'ятний знак "Зірка Перемоги", більш відомий як "зірка Плотницького".
Конструкція встояла після вибуху, але потім впала через сильні пориви вітру / Фото miaistok.su
Як повідомляють ЗМІ сепаратистів, пам'ятник, який був встановлений у травні нинішнього року, впав вночі через сильні пориви вітру. В даний час на місці події відсутня вся конструкція монумента.
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Пошкодження в результаті вибуху / Фото lug-info.com
Конструкція була підірвана невідомими в ніч на 11 листопада, однак тоді зірка встояла, незважаючи на отримані пошкодження.
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