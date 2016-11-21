В окупованому Луганську впала восьмиметрова "зірка Плотницького"

22:16, 21 листопада 2016
Інциденти
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У Луганську в ніч на 21 листопада на естакаді впав восьмиметровий пам'ятний знак "Зірка Перемоги", більш відомий як "зірка Плотницького".

Конструкція встояла після вибуху, але потім впала з-за сильних поривів вітру / Фото miaistok.su

Як повідомляють ЗМІ сепаратистів, пам'ятник, який був встановлений у травні нинішнього року, впав вночі через сильні пориви вітру. В даний час на місці події відсутня вся конструкція монумента.

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Пошкодження в результаті вибуху / Фото lug-info.com

Конструкція була підірвана невідомими в ніч на 11 листопада, однак тоді зірка встояла, незважаючи на отримані пошкодження.

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