В окупованому Луганську впала восьмиметрова "зірка Плотницького"

Як повідомляють ЗМІ сепаратистів, пам'ятник, який був встановлений у травні нинішнього року, впав вночі через сильні пориви вітру. В даний час на місці події відсутня вся конструкція монумента.

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Конструкція була підірвана невідомими в ніч на 11 листопада, однак тоді зірка встояла, незважаючи на отримані пошкодження.