У Києві внаслідок потрійної ДТП утворився "мертвий затор" (фото)

09:54, 22 листопада 2016
Інциденти
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У столиці від Севастопольської площі до вулиці Івана Гонти авто зупинилися у "мертвому заторі".

У Києві сталася потрійна ДТП / facebook.com/KyivOperativ

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що затор утворився внаслідок аварії за участю трьох автомобілів. Також повідомляється, що є постраждалі.

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