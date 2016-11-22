У Києві внаслідок потрійної ДТП утворився "мертвий затор" (фото)
09:54, 22 листопада 2016Інциденти
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У столиці від Севастопольської площі до вулиці Івана Гонти авто зупинилися у "мертвому заторі".
У Києві сталася потрійна ДТП / facebook.com/KyivOperativ
Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що затор утворився внаслідок аварії за участю трьох автомобілів. Також повідомляється, що є постраждалі.
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