Офіцери, що торгували зброєю на Львівщині, виявилися інструкторами зі стрільби (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інструктори з вогневої підготовки після навчальних стрільб не здавали залишків боєприпасів та зброї на склад, а забирали для продажу.

Піймали капітанів, коли ті привезли на продаж понад 4 тисячі патронів та 20 зарядів до РПГ-7. Товар оцінили у 44 тисячі гривень.

Армійці хизувалися, що можуть знайти на продаж будь-яку зброю.

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Як повідомляв УНІАН, 22 листопада у Львівській області співробітники Служби безпеки України затримали двох військовослужбовців при збуті викрадених з військових складів боєприпасів.

Двох капітанів ЗСУ затримали у населеному пункті поблизу місця дислокації частини. При обшуках зловмисників та їх автомобіля вилучили понад п’ять тисяч набоїв різного калібру, двадцять зарядів до гранатомета РПГ-7, а також 52 тис. грн, отриманих від покупця.

