На Львівщині підприємство приватизувало газопровід вартістю 24 мільйони, відкрито справу

У Львівській області підприємство незаконно приватизувало понад 8 км газопроводу високого тиску орієнтовною вартістю 24 млн грн. За цим фактом прокуратура області відкрила кримінальну справу, повідомили у прес-службі відомства.

Мова йде про приватизацію частини газопроводу газорозподільної станції "Винники" - ВО "Іскра", який усупереч законодавству, під час приватизації майна державного підприємства "Львівський електроламповий завод ВО "Іскра" був переданий у власність ВАТ "Іскра".

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"Прокуратурою Львівської області зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 233 КК України, за фактом незаконної приватизації державного майна, а саме частини газопроводу високого тиску газорозподільної станції "Винники" - ВО "Іскра" протяжністю понад 8 км та орієнтовною вартістю майже 24 млн грн", - зазначили у прокуратурі.

При цьому у прокуратурі зауважили, що газопровід ГРС "Винники" – ВО "Іскра" збудовано в 1979 році державним, на той час, підприємством Львівський електроламповий завод ВО "Іскра" за кошти державного бюджету.

"Протиправні дії призвели до приватизації частини газопроводу, яким забезпечувалось газопостачання не лише ВАТ "Іскра", а й споживачі двох населених пунктів Пустомитівського району. У подальшому, цей об’єкт інфраструктури відчужено іншій юридичній особі", - додається у повідомленні.