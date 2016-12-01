В Одеській області затримано росіянина за підозрою у вбивстві пенсіонерки

У Лиманському районі Одеської області затримано громадянина Росії за підозрою у вбивстві пенсіонерки.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, вбивство сталося в ніч на 28 листопада.

«До чергової частини Лиманського відділу поліції ГУНП в Одеській області близько опівночі надійшло повідомлення про те, що жителі села Крижанівка виявили тіло 78-річної пенсіонерки у її власному будинку», - розповіли у відділі.

За висновком експертів, у загиблої - синці на підборідді і шиї, крововилив у м'яких тканинах шиї і гортані, перелом щитовидного хряща, крововилив слизової оболонки губ і перелом лівого ребра.

Як повідомив начальник регіонального главку Нацполіції Дмитро Головін, у ході проведення першочергових слідчих дій працівники поліції вийшли на слід ймовірного вбивці.

«У скоєнні даного злочину обґрунтовано підозрюється 25-річний уродженець Чеченської республіки, який в Україні перебуває нелегально», - сказав Головін.

Співробітникам поліції затриманий пояснив, що в Росії його судили за інший злочин, залишати постійне місце проживання він не мав права, у зв'язку з чим державний кордон з Україною перетнув 7 місяців тому нелегально.

Він стверджує, що деякий час винаймав житло у цієї пенсіонерки, яка нібито повинна була повернути йому гроші в зв'язку з тим, що підозрюваний переїхав з її будинку раніше визначеного терміну на тиждень.

Затриманий пояснив, що в ніч убивства прийшов за боргом, але потерпіла гроші повернути відмовилася, і підвищила голос. Підозрюваний нібито хотів, щоб «вона замовкла, але не розрахував силу».

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.