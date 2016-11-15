У вбивстві місцевого мешканця в Кривому Озері запідозрили четвертого поліцейського

На Миколаївщині прокуратура оголосила про підозру четвертому поліцейському в перевищенні повноважень під час затримання місцевого жителя Олександра Цукермана, який загинув від вогнепальних поранень.

Як повідомили УНІАН в прокуратурі, 15 листопада про підозру повідомили колишньому працівникові Кривоозерського відділення поліції, який на момент скоєння кримінального правопорушення займав посаду інспектора сектору реагування патрульної поліції цього підрозділу поліції.

Слідчим прокуратури до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

За словами заступника прокурора області Степана Божила, до цього часу Богач перебував у статусі свідка, однак "в результаті проведених слідчих дій, встановлено обставини, що свідчать про те, що підозрюваний також безпосередньо брав участь в нанесенні тілесних ушкоджень потерпілому".

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Йдеться, що Богачу повідомлено про підозру в скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

«Таким чином на сьогоднішній день в кримінальному провадженні четверо підозрюваних, троє з яких підозрюються у перевищенні службових повноважень, а один - в скоєнні умисного вбивства», - підкреслив Божило.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 серпня в Кривому Озері поліцейські прибули на виклик про сімейну сварку. На місці вони виявили місцевого мешканця, який перебував у нетверезому стані і порушував громадський порядок. Правоохоронці надягли на нього кайданки та у ході виниклого конфлікту нанесли потерпілому тілесні ушкодження, а водій службового автомобіля здійснив у чоловіка два постріли з травматичного пістолета «Сталкер». Внаслідок отриманих поранень потерпілий загинув.

Прокуратура затримала трьох поліцейських, які були у складі групи швидкого реагування: Дениса Ляхвацького, Миколу Хоменка та Олександра Причипойду.

Всі вони перебували під вартою без права внесення застави.

20 і 21 жовтня суд встановив двом з трьох поліцейських - Хоменку і Причіпойді - заставу в розмірі 120 тис. грн. 24 жовтня підозрювані внесли заставу і вийшли з-під варти.