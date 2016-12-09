На житомирському полігоні ВДВ горіло наметове містечко: прокуратура не виключає підпал (фото)

Попередньо встановлено, що 09.12.2016 на території полігону Високомобільних десантних військ ЗСУ відбулася пожежа, внаслідок якої згоріло 4 палатки у наметовому військовому містечку. Під час пожежі ніхто із військовослужбовців не постраждав.

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На місце події виїжджали прокурорсько-слідчі працівники військової прокуратури Житомирського гарнізону.

На даний час перевіряються версії: умисне знищення військового майна військовослужбовцями шляхом підпалу, в тому числі, задля приховування вчинення іншого злочину; необережне поводження військовослужбовцями з вогнем, зокрема, під час організації опалення у нічний час; необережне поводження з бойовими припасами; порушення правил поводження з електроприладами, що спричинило займання.