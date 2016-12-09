Геращенко відкинув одну з версій перестрілки у Княжичах, яку поширюють "вороги України"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам.

За його словами, поки що немає результатів балістичної експертизи, оскільки вони «не робляться за принципом, що треба швидше, до чергового телевипуску новин» їх провести.

«Думаю, що наступного тижня вони будуть, - наголосив Геращенко. - Всі хочуть знати правду, що все-таки сталося в Княжичах».

«Ми знаємо лише одне, що всі розповіді про те, що співробітники поліції самі грабували будинки і між собою там посварилися, - це повна нісенітниця, яка поширюється ворогами України», - додав радник глави МВС.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.

Після перестрілки в Княжичах відсторонено від служби 25 поліцейських керівників трьох структурних підрозділів поліції Києва. Ці підрозділи брали участь у спецоперації із затримання членів банди, яких підозрюють у серії розбійних нападів на жителів столиці й Київської області.