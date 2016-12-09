Поліція почала розслідувати справу "Наполеона", який отруїв понад 40 людей

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, слідчим відділенням Портофранківського відділення поліції на даний час здійснюється досудове розслідування.

Кримінальне провадження розпочато за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням) КК України - передбачає покарання позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

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Зазначається, що до відділення інфекційної лікарні звернулося більш як 40 осіб з діагнозом «гострий гастроентероколіт або харчова токсикоінфекція». З них у 17 осіб, за словами головного лікаря інфекційної лікарні, підтверджено сальмонельоз.

«Потерпілі повідомили, що отруїлися кондитерськими виробами, придбаними в супермаркеті», - додали у відділі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі з 4 грудня з симптомами отруєння госпіталізовано 44 особи, з яких 13 – діти. За даними Держспоживслужби України, захворювання пов'язане з вживанням торта «Наполеон», придбаного в торговельній мережі «Обжора», виробництва кондитерського цеху приватного виробничо-торговельного підприємства «Екстра», що належить цій торговельній мережі. Всього було реалізовано 150 кг продукції, її залишки вилучено з мережі магазинів.