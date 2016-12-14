В Одесі у парку знайшли тіло чоловіка, який загинув від холоду
19:53, 14 грудня 2016Інциденти
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В Одесі у парку сьогодні знайшли тіло чоловіка, який загинув від холоду.
За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження / 112.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі міської патрульної поліції, вранці на вулиці Генерала Петрова в парку ім. Горького перехожі помітили чоловіка, який лежав в одній з альтанок.
Прибулі на місце лікарі «швидкої допомоги» зафіксували смерть чоловіка, вік якого приблизно 50-60 років. Документів при загиблому не було.
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За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження. Його особа встановлюється.
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