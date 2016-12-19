Падіння Іл-18 у Якутії: в Міноборони РФ уточнили дані про загиблих і постраждалих
07:37, 19 грудня 2016Інциденти
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16 людей отримали важкі травми в результаті аварійної посадки літака Іл-18 у Якутії, загиблих немає.
Іл-18 розбився / russianplanes.net
Про це повідомили в Міноборони РФ, передає РІА Новости.
У російському військовому відомстві додали, що всі постраждалі були евакуйовані в лікувальні установи селища Тіксі.
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За даними Міноборони РФ, на борту Іл-18 перебували 32 пасажири і сім членів екіпажу.
"За доповіддю з місця події, літак здійснив аварійну посадку сьогодні о 4:45 (за київським часом - Ред.) за 30 км від аеродрому Тіксі. Літак виконував плановий переліт з аеродрому Канська", — розповіли у відомстві.
Раніше джерело в силових структурах РФ повідомило, що після падіння літак розвалився на три частини.
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