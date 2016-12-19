Падіння Іл-18 у Якутії: в Міноборони РФ уточнили дані про загиблих і постраждалих

Про це повідомили в Міноборони РФ, передає РІА Новости.

У російському військовому відомстві додали, що всі постраждалі були евакуйовані в лікувальні установи селища Тіксі.

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За даними Міноборони РФ, на борту Іл-18 перебували 32 пасажири і сім членів екіпажу.

"За доповіддю з місця події, літак здійснив аварійну посадку сьогодні о 4:45 (за київським часом - Ред.) за 30 км від аеродрому Тіксі. Літак виконував плановий переліт з аеродрому Канська", — розповіли у відомстві.

Раніше джерело в силових структурах РФ повідомило, що після падіння літак розвалився на три частини.