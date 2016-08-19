Літак рейсом Тель-Авів - Київ здійснив аварійну посадку в Ізраїлі (відео)
У міжнародному аеропорту Тель-Авіва здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії UP, який мав летіти до Києва.
Про це повідомляє NEWSru.co.il.
Літак рейсом Тель-Авів - Київ вилетів з Ізраїлю о 21:34, однак через двадцять хвилин на злітно-посадковій смузі виявили шматок гуми, судячи з усього, від одного з шасі.
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Пілоти літака, на борту якого знаходилося 182 пасажира, прийняли рішення повернутися до аеропорту вильоту. Близько опівночі літак успішно приземлилися.
Постраждалих внаслідок інциденту немає, однак кільком пасажирам надано допомогу фахівців для виходу з шокового стану.
Авіакомпанія UP є дочірньою компанією "Ель-Аля".
ISRAEL: UPDATE: Some passengers aboard being treated for shock. Plane was dumping fuel and expected to land shortly. pic.twitter.com/lJzpizQJ3M— KolHaolam (@KolHaolam) August 18, 2016