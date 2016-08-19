Літак рейсом Тель-Авів - Київ здійснив аварійну посадку в Ізраїлі (відео)

Про це повідомляє NEWSru.co.il.

Літак рейсом Тель-Авів - Київ вилетів з Ізраїлю о 21:34, однак через двадцять хвилин на злітно-посадковій смузі виявили шматок гуми, судячи з усього, від одного з шасі.

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Пілоти літака, на борту якого знаходилося 182 пасажира, прийняли рішення повернутися до аеропорту вильоту. Близько опівночі літак успішно приземлилися.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, однак кільком пасажирам надано допомогу фахівців для виходу з шокового стану.

Авіакомпанія UP є дочірньою компанією "Ель-Аля".