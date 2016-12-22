На харківському вокзалі 6-річну дитину "зажувало" ескалатором
Шестирічний хлопчик потрапив ногою між сходинкою і "гребінкою" ескалатора в Північному терміналі вокзалу Харкова.
Рятувальники, які прибули на виклик, побачили, що нога дитини затиснута між рухомими сходами і захисною плитою, яка і повинна захищати від подібних випадків, пише 057.ua.
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Як так вийшло, що вона не спрацювала поки не ясно, розповіли у прес-службі ГУ ДСНС в Харківській області.
Працівники вокзалу встигли вчасно зупинити ескалатор і дитину не затягнуло далі.
"Малюку було боляче, але він майже не плакав і тримався, бійці заспокоїли матір, що стояла поруч з другою дитиною і приступили до роботи. Вони застосували спеціальний мобільний електричний рятувальний пристрій під назвою "розпалювання", зірвали металеву плиту ескалатора і дістали ногу", - розповів помічник начальника ГУ ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.
При огляді хлопця лікарями швидкої було встановлено, що він отримав перелом кінцівки і був негайно госпіталізований до 17-ї лікарні Харкова.