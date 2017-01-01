Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, причетного до тероризму

16:07, 01 січня 2017
Інциденти
1644 2

Прикордонники в аеропорту «Бориспіль» учора ввечері під час оформлення пасажирів рейсу «Стамбул-Київ» затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку.

Росіянина шукали з травня 2014 року / kbp.aero

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

У відомстві зазначили, що «35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних з участю в терористичному угрупованні».

Читайте такожЧорногорія оголосила в міжнародний розшук росіян, підозрюваних у спробі держперевороту – ЗМІ

Затриманого передали підрозділу Національної поліції.

Наразі проводяться слідчі дії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Бориспіль#тероризм#Інтерпол