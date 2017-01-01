Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, причетного до тероризму
16:07, 01 січня 2017Інциденти
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Прикордонники в аеропорту «Бориспіль» учора ввечері під час оформлення пасажирів рейсу «Стамбул-Київ» затримали громадянина Росії, який перебував у міжнародному розшуку.
Росіянина шукали з травня 2014 року / kbp.aero
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
У відомстві зазначили, що «35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних з участю в терористичному угрупованні».
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Затриманого передали підрозділу Національної поліції.
Наразі проводяться слідчі дії.
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