Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, причетного до тероризму

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

У відомстві зазначили, що «35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов’язаних з участю в терористичному угрупованні».

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Затриманого передали підрозділу Національної поліції.

Наразі проводяться слідчі дії.