У Львові пожежники евакуювали 50 людей із багатоповерхівки (відео)
19:56, 01 січня 2017Інциденти
1218 0
1 січня о 11:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку.
До ліквідації були залучені 18 вогнеборців та 4 одиниці спеціальної техніки / dsns.gov.ua
Безпосередньо на місці виклику вогнеборці встановили, що займання виникло на балконі квартири. Пожежа спричинила сильне задимлення у квартирі та під’їзді будинку. З метою гарантування безпеки мешканців будинку рятувальники вивели на свіже повітря 50 мешканців будинку.
Читайте такожНа Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинули дві людини
Об 11:45 пожежа була локалізована, а об 11:47 — ліквідована. До ліквідації були залучені 18 вогнеборців та 4 одиниці спеціальної техніки.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter