У Львові пожежники евакуювали 50 людей із багатоповерхівки (відео)

Безпосередньо на місці виклику вогнеборці встановили, що займання виникло на балконі квартири. Пожежа спричинила сильне задимлення у квартирі та під’їзді будинку. З метою гарантування безпеки мешканців будинку рятувальники вивели на свіже повітря 50 мешканців будинку.

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Об 11:45 пожежа була локалізована, а об 11:47 — ліквідована. До ліквідації були залучені 18 вогнеборців та 4 одиниці спеціальної техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.