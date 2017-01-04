У російському Калінінграді сталася НП з пасажирським літаком (відео)

Як повідомляє Головне управління МНС по Калінінградській області, розташований в Гур'ївському районі Калінінградської області аеропорт Храброво закритий з технічних причин до 10:00 за місцевим часом, передає РБК.

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В обласному управлінні зазначили, що закриття аеропорту пов'язано з тим, що ввечері 3 січня за межі злітно-посадкової смуги викотився літак А320, що виконував рейс за маршрутом Москва — Калінінград. Інцидент стався під час посадки лайнера.

У МНС зазначили, що на борту лайнера перебувало 167 пасажирів. В результаті НП ніхто з них не постраждав.

У мережі з'явився відеозапис події, на якому видно літак, кабіна якого лежить на засніженій землі, спеціальну техніку та співробітників служб аеропорту.