СБУ вилучила у посадовців агрохолдингу сертифікати на 400 кг золота (фото)

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

У рамках кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння керуючим партнером одного з великих агрохолдингів частки майна, що належить іншому партнеру) Служба безпеки України спільно з прокуратурою провела низку обшуків. Слідчі дії відбулися в офісах підприємств, що входять до структури холдингу та оселях посадовців, причетних до протиправної діяльності.

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«Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 390 тис. доларів та 10 тис. євро готівки, 60 кг золота у злитках, сертифікати на золоті злитки (999,9 проба) на 400 кг, документи і матеріали, що підтверджують незаконну діяльність фігурантів справи», - йдеться в повідомленні. П’ятьом посадовцям агрохолдингу вже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Раніше правоохоронці провели обшуки у справі про масштабне розкрадання в "Укргазбанку".