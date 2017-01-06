До Румунії намагалися незаконно вивезти 56 вагонів українського лісу (фото)

В Одеській області правоохоронці припинили вивезення до Румунії 56 вагонів контрабандної деревини.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, правоохоронці викрили злочинну схему контрабандного вивезення за кордон через територію Одеської області ділової деревини на підставі фальшивих документів.

Зокрема, 5 січня співробітниками прокуратури області спільно з поліцією, УСБУ та прикордонниками, в ході обшуку виявлено 56 вагонів з деревиною на залізничних станціях «Кучурган» і «Роздільна-Сортувальна» регіональної філії Одеської залізниці.

Наразі деревину, яку планували незаконно експортувати до Румунії, вилучено.

«Готується клопотання про накладення на неї арешту. Примітно, що відповідно до супровідних документів, у зазначених вагонах має перевозитися паливна деревина хвойних порід (дрова), а фактично там була ділова деревина (кругляк), експорт якої з 1 січня 2017 р. заборонений», - підкреслили в прес-службі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виготовлення і видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів і підробних товарно-транспортних накладних для експорту половника сосни проводиться за ч. 2 ст. 364 і ч. 1 ст. 366 КК України.

Як повідомили УНІАН в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, в міжнародний пункт пропуску «Кучурган-залізничний» на виїзд з України прибули 29 залізничних вагонів з деревиною. Вантажовідправниками є фірми, зареєстровані в Києві та Київській області.

«Виявилося, що в цілому кількість вантажних вагонів сформованого залізничного потягу має бути 56, з яких 29 прибули в пункт пропуску «Кучурган - залізничний», а решта перебували на різних залізничних станціях Одеської області», - розповіли у відомстві.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в результаті проведених обшуків співробітниками обласного управління захисту економіки Національної поліції вилучено близько 3,7 тис. кубометрів лісопродукції на загальну суму понад 2,8 млн грн.

За словами начальника зазначеного управління НП Олексія Семенцова, згідно зі ст. 2-1 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», вивезення цієї лісопродукції за межі митної території України в митному режимі експорту - заборонений. Оперативниками встановлено, що вищеназвана ділова деревина (сосна) мала надійти як паливна деревина на адресау підприємства нерезидента в Румунії.