Поки Захід намагається відправити в Україну засоби протиповітряної оборони, бійці змушені використовувати підручні засоби.

В умовах недостатньої кількості ракет Patriot і сучасних батарей для протиповітряної оборони українські солдати полюють на російські безпілотники за допомогою підручних засобів. The Telegraph поспілкувався з бійцями 115-ї бригади і дізнався, як ЗСУ протистоять головній загрозі з боку Москви - "Шахедам".

Як зазначає видання, важливість безпілотників для Росії було підкреслено 9 травня, коли кілька "Шахедів" уперше було включено в парад на Красній площі в Москві.

Бійці ЗСУ використовують модифікований пікап, боки і задні ворота якого розібрали, а замість них встановили сидіння, що обертається, з педалями для стрільби зі встановленого 14,5-мм кулемета. Тепловізійний екран допомагає відстежувати цілі над головою.

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"На полях битв України кожен постріл - подарунок ворогу. Влучить він чи ні, але, відкривши вогонь, він стає мішенню для російського контрудару, і тепер першочергове завдання - швидко дістатися до укриття", - зазначає видання.

Як зазначають бійці, ворожі безпілотники можуть змінювати курс і швидкість у середині польоту, тому їх складніше збити.

"Що справді ускладнює завдання, так це зміна їхньої швидкості", - каже Володя, командир другої зенітної батареї. "Якби вона була постійною, ми могли б встановити точку перехоплення і вести вогонь трохи попереду цілі. Але все не так просто".

Російська модель вітчизняного виробництва рухається зі швидкістю близько 200 кілометрів на годину. Але нова версія - Shahed 238 - може втричі збільшити цю швидкість, що ще більше ускладнює роботу захисників.

"Кожен пристосовується по-своєму. Росіяни змінили конструкцію паливних баків, двигунів або пофарбували "Шахеди" в чорний колір. І ми теж пристосовуємося. Уже кілька тижнів на наших кулеметах встановлені теплові екрани", - розповідає боєць.

Як зазначає інший боєць бригади, Іван, до цього ворожі БПЛА "було майже неможливо збити".

Теплові екрани не тільки розширюють дальність виявлення до трьох кілометрів, а й зводять нанівець зусилля з маскування і підвищують точність, допомагаючи стрільцям вражати критичні компоненти, такі як двигун.

Однак у міру того, як оборона України посилюється, Росія також адаптується, відправляючи більше дронів-приманок, використовуючи українські SIM-карти для зміни маршруту польотів після перетину лінії фронту і оснащуючи безпілотні системи засобами радіоелектронної боротьби, щоб вводити в оману перехоплювачі.

Київ наполягає на придбанні 10 систем Patriot на додаток до восьми, які, як повідомляється, у нього вже є. Ця система ППО широко відома своєю здатністю відстежувати і перехоплювати літаки, крилаті та балістичні ракети з високою точністю.

"Однак вони зосереджені на протидії найбільш серйозним загрозам. Поки не буде поставлено більше зброї, мобільні зенітні установки, такі як та, що належить 115-й бригаді, залишатимуться життєво важливими для перехоплення російських безпілотників".

Війна дронів

У ніч на 16 травня впав один із західних винищувачів F-16. Зазначалося, що це сталося під час збиття російських "шахедів". Літак збив три ворожі БПЛА, а під час знищення четвертого сталася позаштатна ситуація.

Також експерт зі зв'язку та очільник Центру радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначав, що на фронті в Україні збільшується кількість російських атак БПЛА нового типу на основі штучного інтелекту, російські окупанти щоденно навчають ШІ в них.

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