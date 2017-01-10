У Харкові евакуюють людей з госпсуду у зв'язку з повідомленням про замінування
11:32, 10 січня 2017Інциденти
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У поліцію Харкова надійшло повідомлення про те, що в приміщенні суду на проспекті Незалежності, нібито закладено вибухівку.
Зараз проводиться евакуація працівників суду та відвідувачів / antikor.com.ua
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
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На місці події працюють слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції міста Харкова, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки.
Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.
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