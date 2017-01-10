У Харкові евакуюють людей з госпсуду у зв'язку з повідомленням про замінування

У поліцію Харкова надійшло повідомлення про те, що в приміщенні суду на проспекті Незалежності, нібито закладено вибухівку.

Про це повідомляє прес-служба поліції області. Читайте такожУ Львові "замінували" госпсуд, правоохоронці евакуювали людей На місці події працюють слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції міста Харкова, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Повідомлення внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Раніше в Кривому Розі п'яний пенсіонер "замінував" 9-ти поверховий будинок.

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