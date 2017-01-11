Прикордонники на адмінмежі з Кримом повідомили про погрози та залякування (фото)

На адміністративній межі з окупованим Кримом працівники ДПСУ стикаються із залякуванням. Про це у середу повідомляє Державна прикордонна служба України.

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«Учора одному із начальників відділів прикордонної служби Бердянського загону невідомі жбурнули цеглину та розбили вікно в його помешканні. Ще одному з прикордонників цього ж загону нещодавно із мисливської рушниці порушники вистрілили у вхідні двері помешкання», - йдеться у повідомленні.

Від цих дій ніхто не постраждав, прикордонники у той час були на службі.

Обидва випадки розслідують працівники Нацполіції. Прикордонне відомство також проводить відповідні перевірки.

«Це далеко не перші випадки, коли невідомі намагаються шляхом залякування чи нанесення умисної шкоди вплинути на охоронців кордону. Протягом минулого року зафіксовано 33 випадки погроз та спроб залякування прикордонників. Також у 6 випадках зловмисники здійснювали підпали автомобілів військовослужбовців прикордонного відомства», - додали у Держприкордонслужбі.