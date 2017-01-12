Харківські комунальники кладуть асфальт прямо у сніг (фото, відео)

Про це йдеться в сюжеті "ДжеДАІ".

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Унікальною, невідомою у всьому світі технології латання дірок поділилися харківські комунальники. Незважаючи на мінус десять за вікном, вони готують місцевим водіям подарунок до Старого Нового року.

Зокрема, ямковий ремонт литим асфальтобетоном дорожники проводять на ділянці магістралі Київ-Харків-Довжанський (км 418 - км 420), повідомляє офіційний сайт Служби автомобільних доріг Харківської області.

По території області проходить 251,1 км траси Київ-Харків-Довжанський, що зв'язує п'ять регіонів України: Київську, Чернігівську, Полтавську, Харківську і Донецьку області. Загальна протяжність дороги - 856,1 км. Кілька ділянок траси від Харкова до кордону Донецької області ремонтували у 2011-2014 роках в рамках підготовки до Євро-2012, пише NewsRoom.