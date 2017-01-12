У під’їзді київської багатоповерхівки пролунав вибух (фото)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"На місці події правоохоронці встановили, що місцевий мешканець 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку. Коли він її відчинив, то почув підозрілий звук і впав. При цьому пролунав вибух. У результаті чоловік отримав незначні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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За попереднім висновком, могла вибухнути граната РГД-5.

Розпочато кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство (ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).