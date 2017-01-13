Граната в поштовій скриньці київської багатоповерхівки призначалася для доґхантера

Граната лежала в поштовій скриньці брата відомого київського доґхантера Олексія Святогора, який також прописаний за цією адресою, передає канал "112 Україна".

Євген Святогор каже, що відразу впав після того, як відкрив ящик.

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"Почув звук, схожий на петарду. Дуже різко відчинилися дверцята, я побачив відірвану нитку, присів і почав відходити від ящика. У той момент пролунав вибух. Від вибуху мене оглушило на пару хвилин", - розповів Євген Святогор.

Потерпілий відбувся синцями та саднами, від госпіталізації відмовився.

Як повідомляв УНІАН, вибух стався в під'їзді на вулиці Луначарського ввечері 12 січня, коли місцевий житель 1978 року народження вирішив перевірити поштову скриньку.