У ресторані в центрі Києва чоловік вистрелив собі у голову

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Києва, інцидент стався сьогодні близько 7-ї години ранку у ресторані, розташованому на вул. Січових Стрільців.

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«Із показів свідків та очевидців попередньо встановлено, що молодий чоловік, віком 25-30 років, відпочивав у ресторані. У якусь мить він дістав пістолет і вистрелив собі в голову», - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що потерпілого з вогнепальним пораненням доставили в лікарню. В результаті інциденту інші відвідувачі та працівники закладу не постраждали.

Правоохоронці встановлюють особу потерпілого та обставини і причини скоєного. Зброю вилучили та направили на експертизу.

Відомості за фактом інциденту зареєстровані в Шевченківському управлінні столичної поліції. Розпочато перевірку, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення та визначена правова кваліфікація події, поінформували у поліції.