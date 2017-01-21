Пожежа у нічному клубі в Бухаресті: серед 44-х постраждалих українців немає - МЗС

Про це повідомили в прес-службі Департаменту консульської служби МЗС України в Twitter.

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"Серед постраждалих в результаті пожежі в нічному клубі в Бухаресті українців немає", – йдеться в повідомленні.

Після пожежі в нічному клубі Bamboo в столиці Румунії в лікарні Бухареста звернулося 44 людини.

21 січня о 4:30 ранку в нічному клубі Bamboo в Бухаресті спалахнула пожежа. Протягом 6 годин 260 пожежників з 27 розрахунків боролися з вогнем. За фактом розпочато кримінальну справу, правоохоронні органи Румунії з'ясовують обставини інциденту.