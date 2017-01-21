Пожежа у нічному клубі в Бухаресті: серед 44-х постраждалих українців немає - МЗС
17:48, 21 січня 2017Інциденти
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У нічному клубі Bamboo в Бухаресті спалахнула пожежа.
Громадян України серед постраждалих в результаті пожежі в нічному клубі в Бухаресті немає / Twitter
Про це повідомили в прес-службі Департаменту консульської служби МЗС України в Twitter.
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"Серед постраждалих в результаті пожежі в нічному клубі в Бухаресті українців немає", – йдеться в повідомленні.
Після пожежі в нічному клубі Bamboo в столиці Румунії в лікарні Бухареста звернулося 44 людини.
21 січня о 4:30 ранку в нічному клубі Bamboo в Бухаресті спалахнула пожежа. Протягом 6 годин 260 пожежників з 27 розрахунків боролися з вогнем. За фактом розпочато кримінальну справу, правоохоронні органи Румунії з'ясовують обставини інциденту.
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