У Дніпрі досі шукають зниклого 22-річного бійця ЗСУ: просять волонтерської допомоги

"Поліція також працює над його пошуками, проте потрібні люди, які зможуть за короткий термін опрацювати усі заклади, кафе, аптеки та магазини", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці полку Дніпро-1 у Facebook.

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Як зазначається, до пошукових заходів також долучаються бійці полку Дніпро-1 (діючі, колишні, у відпустках).

Як повідомляв УНІАН, 22 січня з Маріуполя в Дніпро приїхав солдат-строковик Владислав Бараненко.

В Маріуполі солдат був у відпустці, а приїхавши в Дніпро, після 14-00 зв'язок з ним перервався.