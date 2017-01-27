У Дніпрі досі шукають зниклого 22-річного бійця ЗСУ: просять волонтерської допомоги
15:02, 27 січня 2017Інциденти
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Полк Дніпро-1 та Штаб нацзахисту просять про допомогу у пошуку 22-літнього бійця, який зник 22 січня у Дніпрі, в районі автовокзалу або залізничного вокзалу.
У Дніпрі зник солдат-строковик / 056.ua
"Поліція також працює над його пошуками, проте потрібні люди, які зможуть за короткий термін опрацювати усі заклади, кафе, аптеки та магазини", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці полку Дніпро-1 у Facebook.
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Як зазначається, до пошукових заходів також долучаються бійці полку Дніпро-1 (діючі, колишні, у відпустках).
Як повідомляв УНІАН, 22 січня з Маріуполя в Дніпро приїхав солдат-строковик Владислав Бараненко.
В Маріуполі солдат був у відпустці, а приїхавши в Дніпро, після 14-00 зв'язок з ним перервався.
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