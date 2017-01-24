ЗМІ: у Дніпрі зник солдат-строковик (фото)

Як повідомляє 056.ua, 22 січня з Маріуполя в Дніпро приїхав солдат-строковик Владислав Бараненко.

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Згідно з повідомленням, в Маріуполі солдат був у відпустці, а приїхавши в Дніпро, після 14-00 зв'язок з ним перервався.