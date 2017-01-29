В Одесі стріляли біля ринку, поранена жінка

В Одесі, в районі Молдаванки, сьогодні під час конфлікту із застосуванням вогнепальної зброї поранено жінку.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області, конфлікт стався біля Старокінного ринку, де продають тварин.

Відзначається, що між кількома чоловіками стався конфлікт, попередньо, через паркувальне місце. Один з учасників конфлікту відлучився, і приблизно через 20 хвилин повернувся з обрізом мисливської рушниці 16-го калібру.

За попередніми даними, жінка - продавець кави, намагаючись перешкодити зловмиснику, «кинулася до нього» і повернула дуло вниз. У результаті куля влучила в неї. Підозрюваного затримано і доставлено у відділення поліції. Жінку госпіталізовано.

На даний час на місці працюють слідчі, з'ясовуються причини і обставини події.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій регіонального главку Нацполіції, повідомлення про стрілянину біля ринку «Старокінний» надійшло о 11.10 до Портофранківського відділення поліції. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу поліції.

По прибуттю на місце зі свідчень очевидців поліцейські попередньо встановили, що житель Біляївського району продавав тварину. Повз проходив односельчанин, з яким у нього були давні неприязні стосунки. Між чоловіками розпочалася словесна перепалка, яка переросла у серйозний конфлікт. Надалі продавець дістав з припаркованого поруч автомобіля обріз рушниці і почав погрожувати своєму опонентові.

«У конфлікт між чоловіками втрутилася реалізатор кави, яка у момент стрілянини схопилася рукою за обріз та нахилила його вниз. У результаті пострілу жінка отримала вогнепальне поранення ноги», - повідомили в главку.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з правової кваліфікації кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 через ч. 2 ст. 15 (замах на умисне вбивство, не довершений не з власної волі) Кримінального кодексу України. Перевірка триває.