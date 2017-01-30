Слідчі з'ясували подробиці стрілянини у 6-річного хлопчика в Дніпрі

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

В хлопчика, який отримав поранення у легеню, і опинився в реанімації, стріляла 7-річна дитина у квартирі, на очах у матері та її друзів, кажуть у поліції.

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Легенду про те, що сина поранила компанія підлітків в арці багатоповерхівки, обидві родини вигадали, бо боялись відповідальності за те, що дали дітям гратись зброєю.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі 23 січня, на вулиці 20 років Перемоги підстрелили шестирічного хлопчика, коли він зі своїми батьками проходив повз арку. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Дніпропетровській області.