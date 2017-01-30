На Львівщині двоє п'яних підлітків підпалили школу: намагалися вкрасти класний журнал

Про це повідомили в прес-службі обласного управління поліції.

«29 січня близько 21.30 неповнолітні, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вийняли скло та проникли до приміщення школи. Підлітки облили вхідні двері в клас, в якому навчається один з братів, горючою речовиною і підпалили її, а також пошкодили вхідні двері в кабінет завуча. За їх словами, вони хотіли викрасти класний журнал», - йдеться в повідомленні.

Вогонь розгорівся настільки, що охопив перекриття між поверхами. Поліція порушила кримінальне провадження за фактом навмисного псування майна (ч. 2 ст. 194 КК України). Батьки школярів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.