На Львівщині двоє п'яних підлітків підпалили школу: намагалися вкрасти класний журнал
19:56, 30 січня 2017Інциденти
563 0
У Турці Львівській області двоє п'яних підлітка, брати 13-ти та 14 років, намагалися вкрасти класний журнал і підпалили місцеву школу.
Фотоілюстрація / УНІАН
Про це повідомили в прес-службі обласного управління поліції.
«29 січня близько 21.30 неповнолітні, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вийняли скло та проникли до приміщення школи. Підлітки облили вхідні двері в клас, в якому навчається один з братів, горючою речовиною і підпалили її, а також пошкодили вхідні двері в кабінет завуча. За їх словами, вони хотіли викрасти класний журнал», - йдеться в повідомленні.
Вогонь розгорівся настільки, що охопив перекриття між поверхами. Поліція порушила кримінальне провадження за фактом навмисного псування майна (ч. 2 ст. 194 КК України). Батьки школярів будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter