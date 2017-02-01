У Міноборони показали наслідки обстрілу Росією українського літака Ан-26 (фоторепортаж)
17:23, 01 лютого 2017Інциденти
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1 лютого 2017 року, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених РФ бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак ВМС ЗСУ Ан-26.
Цю інформацію підтвердив міністр оборони України Степан Полторак, опублікувавши відповідні фото.
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Він розповів, що під час зовнішнього огляду повітряного корабля було виявлено 3-см кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї.
У свою чергу прес-секретар президента України Святослав Цеголко запевнив, що екіпаж Ан-26 не постраждав. Крім того, він додав світлини інциденту на своїй сторінці у Facebook.
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