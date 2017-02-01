У Міноборони показали наслідки обстрілу Росією українського літака Ан-26 (фоторепортаж)

Цю інформацію підтвердив міністр оборони України Степан Полторак, опублікувавши відповідні фото.

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Він розповів, що під час зовнішнього огляду повітряного корабля було виявлено 3-см кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї.

У свою чергу прес-секретар президента України Святослав Цеголко запевнив, що екіпаж Ан-26 не постраждав. Крім того, він додав світлини інциденту на своїй сторінці у Facebook.