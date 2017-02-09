Начальник посту Київської митниці погорів на хабарі

11:43, 09 лютого 2017
Інциденти
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Правоохоронці викрили начальника митного посту "Східний" Київської міської митниці і його поплічника на отриманні хабара.

Начальник митного посту попався на хабарі / Фото УНІАН

У лютому 2017 року митник почав вимагати та отримувати від цивільних осіб, які перетинають кордон України в зоні митного посту «Східний», неправомірну вигоду за розмитнення товарів. Про це повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

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«Спочатку митник разом з брокером одержали за таку «послугу» від громадянина 5600 доларів США. У подальшому, під час отримання другої частини обумовленої суми в розмірі 350 доларів США, брокера було затримано в порядку статті 208 КПК України, а вказані гроші вилучено», - йдеться у повідомленні.

Згодом, зауважили у прокуратурі, після проведення обшуків за місцем роботи та проживання, затримали і начальника митного посту.

Обом затриманим готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище). Також прокуратура має намір клопотати перед судом про тримання їх під вартою та відсторонення митника від посади.

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Теги: #хабар#митник