На Львівщині чоловік викрав диких качок із заповідника, щоб обміняти на горілку

13:48, 13 лютого 2017
Інциденти
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У Яворівський відділ поліції за допомогою звернувся працівник одного з заповідників, розташованого на території району Львівщини. Чоловік повідомив, що вночі з території заповідника було викрадено трьох диких качок.

Чоловік викрав качок у заповіднику, щоб випити / УНІАН

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 25-річний мешканець одного з сіл району, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

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"Викрадених качок він передав своєму сусіду в обмін на горілку, сказавши при цьому, що це його домашня птиця. Речові докази (викрадених качок) правоохоронці вилучили та повернули у заповідник", - додали у поліції.

Як зазначається, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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Теги: #Львівщина#заповідник#горілка