Поліція відкрила справу за фактом зберігання зброї членами організації "Аскер"

Як повідомили УНІАН у ГУ Нацполіції в Херсонській області, слідче відділення Генічеського відділу поліції внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 1 ч. ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Призначені необхідні балістичні та вибухотехнічні експертизи та дослідження виявлених предметів, які за зовнішніми ознаками схожі на вогнепальну зброю та боєприпаси. Проводяться слідчі дії для визначення походження зазначеної зброї.

Читайте такожПолторак і Чубаров домовилися створити в ЗСУ окремий кримськотатарський підрозділ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в оперативному командуванні ЗСУ «Південь» заявили про спробу атаки на підрозділ поблизу Криму з боку незаконного формування. Згідно із заявою командування, підрозділ, який входить до складу військової частини ОК «Південь» і виконує бойові завдання в Херсонській області на кордоні з окупованим Кримом, за наказом командира облаштовував бойові позиції, коли на позиції прибули «максимально озброєні представники незаконного збройного формування».

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звинуватив у сьогоднішньому конфлікті військовослужбовців ЗСУ. «Початком інциденту стало невмотивоване і силове захоплення військовослужбовцями облаштованої громадською організацією «Аскер» території, на якій базуються бійці кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана, що формується», - написав Чубаров у Facebook.

Пізніше Чубаров повідомив, що інцидент вичерпано.