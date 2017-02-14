Вибух у центрі Києва: з-під землі вилетів стовп вогню (фото)

Про це повідомляє "Магнолія ТБ".

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"Ще кілька хвилин тому двоє людей спокійно йшли вздовж вулиці вул. Короленківська, що на правому березі Києва ... Прямо під ногами перехожих прогримів потужний вибух. З-під землі вилетів стовп вогню. За словами свідків, одяг чоловіків вмить зайнявся", - йдеться в повідомленні.

Що стало причиною вибуху поки не відомо.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області потужний вибух газу зруйнував будинок.