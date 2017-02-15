На Дніпропетровщині затримали вантажівку, яка незаконно перевозила 14 тонн насіння (фото)

Про це повідомляє поліція області.

Так, інспектори по дорожньому нагляду зупинили автомобіль «МАЗ» під керуванням 46-річного місцевого жителя.

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Під час візуального огляду транспортного засобу поліцейські виявили близько 14 тонн насіння соняшнику. Будь-які супровідні документи на вантаж були відсутні.

Для перевірки законності транспортування насіння на місце події була викликана слідчо-оперативна група. Водія та автомобіль доставили у відділ поліції для подальшого розгляду справи.

Відзначається, що подію зареєстровано в журналі єдиного обліку. Проводиться перевірка.

Раніше повідомлялося, що у Львові судитимуть двох зловмисників, які викрали з заводу 20 тонн масла вартістю понад 1 мільйон гривень.