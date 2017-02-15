На Дніпропетровщині затримали вантажівку, яка незаконно перевозила 14 тонн насіння (фото)
На Дніпропетровщині поліцейські затримали водія, який незаконно перевозив насіння.
Про це повідомляє поліція області.
Так, інспектори по дорожньому нагляду зупинили автомобіль «МАЗ» під керуванням 46-річного місцевого жителя.
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Під час візуального огляду транспортного засобу поліцейські виявили близько 14 тонн насіння соняшнику. Будь-які супровідні документи на вантаж були відсутні.
Для перевірки законності транспортування насіння на місце події була викликана слідчо-оперативна група. Водія та автомобіль доставили у відділ поліції для подальшого розгляду справи.
Відзначається, що подію зареєстровано в журналі єдиного обліку. Проводиться перевірка.
Раніше повідомлялося, що у Львові судитимуть двох зловмисників, які викрали з заводу 20 тонн масла вартістю понад 1 мільйон гривень.